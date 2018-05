Neuvěříte, že tomuhle pozadí už táhne na padesát! Slavná zpěvačka je v novém klipu pěkně žhavá

V novém klipu je Jennifer pěkně žhavá. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Sedm různých outfitů, které ve videu střídá, mají na svědomí nejlepší světoví návrháři, včetně Laurel Dewitt, která obléká také Beyoncé, nebo libanonské návrhářky Elie Madi, která běžně navrhuje róby na červený koberec.

Jennifer, která je už přes rok ve spokojeném vztahu s bývalým hráčem baseballu Alexem Rodriguezem (42), se nechala dokonce před pár dny slyšet, že by se dalšímu sňatku nebránila. V nové písni The Ring se nenápadně ptá, kdy dostane prsten.

Pokud by ji Rodriguez skutečně požádal o ruku, šla by diva k oltáři už po čtvrté. Pro mladšího Rodrigueze by to byl sňatek „teprve“ druhý. Každopádně nevěstu s takovým pozadím by mu nejspíš záviděl celý svět. ■