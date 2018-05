Fešák z Vyprávěj dva roky po napadení: Trpí poruchami spánku a bolestmi páteře

Herec má po útoku zdravotní problémy. Foto: archiv Česká televize

„Bolí mě stále krční páteř a špatně spím a mám bolesti hlavy,“ svěřil Ondřej. Ten po odchodu z hospody v březnu 2016 na pražské Palmovce utržil od útočníků, kteří ho v přesile zezadu napadli, mnoho ran a kopanců. Ondřej skončil v nemocnici s pohmožděnou krční páteří, s ranami na hlavě, naraženými žebry, otokem mozku a otiskem boty na zádech. Krátce po napadení naskočil ale zpět do práce, a to byla chyba.

„Rok jsem s tím prakticky nic nedělal, měl jsem tolik práce a cestování, takže jsem to nechtěl řešit. Poruchy spánku začaly před rokem, a to mě dohnalo k tomu to řešit,“ svěřil nyní herec v pořadu 13. komnata, kterou odvysílá Česká televize 4. května ve 21:30 hodin. Jeho útočníci dostali podmíněný trest a soud o odškodnění teprve proběhne. Až zpětně si herec uvědomil, že kdyby neměřil takřka dva metry a měl o dvacet kilo méně, bude z útoku zmrzačený. Vypořádat se s otřesným životním zážitkem mu ale pomáhá malý syn Ondřej, který mu dělá velkou radost. ■