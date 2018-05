Nejslavnější český youtuber je k mání! Johny Machette je stále nezadaný

Johny Machette Super.cz

"Jsem nezadaný. Jsem k mání, ale tak časově vytížený pracovně, že skloubit práci a vztah by bylo fakt náročný. Myslím, že pro slečny je opravdu těžký pochopit tenhle životní styl, kdy spím minimum hodin denně, věnuju se práci, cestuju, lítám sem a tam," vysvětluje Jonáš Čumrik, kterého všichni znáte pod jménem Johny Machette.

Jonáš se vedle youtubu věnuje už i přednáškám a školení ve velkých firmách, kterým připravuje kampaně. "Celý jsem to transformoval, věnuju se přednáškám, školení, online marketingu. Věnuju se sociálním sítím hrozně dlouho, dovolím si říct, že vím, co a jak funguje pro konkrétní cílovou skupinu. Rád se o to podělím," usmívá se.

"Jsem neuvěřitelně šťastný, mám spoustu práce, která mě baví. Vždycky jsem si říkal, že pracovat je hrozný, ale láme se to ve chvíli, kdy člověk najde něco, co ho neuvěřitelně baví. Ráno se jinak probouzíš. Pracovně jsem nejšťastnější, jak to jen jde," dodal. ■