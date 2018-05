Poprvé nehubne do plavek, protože v seriálové roli má být oplácaná: Jana Bernášková ale dřív držela drastické diety

Jana Bernášková má velký zadek v roli, tak hubnout nesmí. Super.cz

Postavu, kterou hraje v novém seriálu Kadeřnictví televize Stream.cz jsme s herečkou Janou Bernáškovou už probírali. Když jsme se setkali na další akci k seriálu, bylo už pěkně, tak jsme se pobavily na téma hubnutí do plavek. To totiž letos Jana řešit nemusí, ba dokonce ani nesmí.

"Tím, že Lucie z Kadeřnictví je tak trochu oplácaná, trochu řeší, že je tlustá a vyzkouší úplně všechny diety světa, tak vlastně zhubnout do plavek nesmím a držím se toho. Jsem pořád trochu tlustá a trochu oplácaná a vlastně mě to teď živí. To je moje výmluva, proč nenavštěvuju žádné cvičení," řekla Super.cz.

Stejně jako její seriálová postava má ale řadu diet za sebou. "Vyzkoušela jsem všechno možné a myslím, že nejodpornější byla mléčná. Zvlášť když mám intoleranci laktózy, o které jsem tehdy ještě nevěděla. Vůbec jsem nezhubla, jenom mi bylo hrozně špatně," vyprávěla nám, vypočítala i další diety a vysvětlila, co na ni při hubnutí doopravdy funguje. Na to se můžete podívat v naší videoreportáži.

"Hlavně momentálně svoji postavu vůbec neřeším. Jsem ráda, že ráno vstanu, obstarám děti, stihnu práci, naučím se texty. Jsem v takovém koloběhu. A hlavně mám manžela, který miluje můj velký zadek. Konečně jsem dostala i roli, kde to můžu prodat, protože se tam hodně mluví právě o tom zadku. Říká se tam, že jsem takové avokádo. Měkká k přímé spotřebě. Takže to jsem a to si budu držet i přes léto," uzavřela Bernášková. ■