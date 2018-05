Ze Samanthy v Sexu ve městě nemá jen hlas: Herečka Veronika Gajerová (55) žije s o čtrnáct let mladším mužem

Veronika Gajerová žije s o 14 let mladším mužem Super.cz

"Ten seriál je udělaný tak, že je o tom, o čem se ženy baví, když tam nejsou muži. Je to lehce podobné Sexu ve městě, kde jsem dabovala Samanthu. Ten styl je trochu podobný. Myslím si, že je to právě kouzlo toho seriálu a mohlo by se to líbit holkám a ženám, protože řešíme ty ženské věci," míní Veronika.

Ta je v seriálu stejně stará jako ve skutečnosti a jak jsme podle ukázek viděli, v ději řeší i sexuální vztahy, ostatně stejně jako zmíněná Samantha v Sexu ve městě. Podle herečky už je tabu, podle kterého by ženy po padesátce už pomalu neměly mít sex, natož o něm mluvily, dávno pryč. Tak to měla kdysi i padesátnice Samantha a tak to má i pětapadesátiletá Gajerová.

"To určitě ne. Beru to podle sebe, že ten věk nějak nevnímám. Beru to tak, jak to plyne a neřeším to. Neřeším vrásky, kolik mi je, kolik mi bude. Člověk si to má užívat a má se chovat tak, jak se cítí. Tím nemyslím, že by si měl hrát na nějakou přehnanou mladici, ale spíš by měl být v pohodě a brát to, co mu život přináší," myslí si Veronika.

Příběhy, které její postava i Samantha prožívaly a prožívají, ji nezaráží. "Vidíme to všude kolem sebe, v kadeřnictvích, na poštách, v kancelářích. Takhle se ty holky normálně baví. Takže mě nic nezarazilo," svěřila s tím, že si sice nedokáže představit vztah se čtyřiadvacetiletým mužem, který měla její kadeřnice v seriálu, mladšího muže má ale doma také.

"Sama žiju s mužem, který je o čtrnáct let mladší než já. A musím říct, že jak mi říkala Libuška Švormová, která má partnera mladšího o dvacet let, a jsou i jiné takové dámy, že to opravdu neřešíme a v tom vztahu jsem spíš puberťák já. Jde o to, jak si sednete lidsky. O ten věk nejde, když si mají dva co říct, a když jim to takhle vyhovuje, tak je to bezvadné," uzavřela. ■