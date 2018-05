Tak tohle je cestovatelská dvojka snů: Tydýt Lukáš Pavlásek si užívá exotické dovolené s Ondřejem Sokolem

Lukáš a Ondřej v Mexiku Foto: archiv Cesta kolem světa

„Je to přesně 20 let, co jsme se s přáteli cyklisty vrátili z třináctiměsíční expedice napříč všemi kontinenty, a už tehdy mě napadl námět na cestopisný seriál s příběhem. Klíčové bylo samozřejmě vybrat moderátorskou dvojici a teď po několikatýdenním natáčení v Asii a Severní Americe jsem nadšený z toho, jak tento zdánlivě nesourodý pár funguje,“ vysvětlil režisér Dan Svátek, který už s Ondřejem Sokolem pracoval například na televizním filmu Occamova břitva, jenž získal tři nominace na Zlatou nymfu na MTF v Monte Carlu.

Natáčení cestopisu začalo 1. dubna na Maledivách a štáb spolu s herci teď bude až do prázdnin postupně objevovat další místa Evropy, Afriky, Ameriky či Austrálie. „Jsme skvělá parta, která den co den zažívá neuvěřitelná a mnohdy až nepublikovatelná dobrodružství se spoustou legrace. Teď nám ale trochu zatrnulo, když se Lukáš ztratil v americké poušti Death Valley. A i když tentokrát šlo téměř o život, naštěstí to celé po zalarmování policie a následném hledání vrtulníkem skončilo šťastně Lukášovým nalezením,“ doplnil režisér.

Herci Ondřej Sokol a Lukáš Pavlásek budou specifickým způsobem provázet diváky různými zeměmi a představovat jim místní zvyky a kulturu „tak trochu jinak“. I když jsou oba pracovně hodně vytížení, tento projekt je pro ně především velká výzva.

„Je to skvělá příležitost dostat se na místa, kam bych se sám třeba nikdy nevydal. Tedy alespoň ne v tomto období. A taky bych asi nejel úplně všude. A asi ne s Pavláskem. Ale ono nám to kupodivu skvěle funguje a hodně se nasmějeme. Tedy já se nasměju. Pavlásek se hlavně ztrácí,“ vysvětlil s úsměvem Ondřej Sokol, který je hlavním průvodcem celého cestopisu.



Dvojice se s mini štábem zatím vydala na Maledivy, do Dubaje, do USA, Mexika a nyní je na cestě do Švýcarska. V dalších týdnech má pak v plánu navštívit Kubu, Austrálii, Thajsko a další lokace. „Na tom cestování je nejlepší, ne že já poznám různé země, ale že ve všech zemích poznají mě. Myslím, že ze mě mají opravdovou radost, protože tohle ještě nezažili,“ odhalil nenápadně zaměření projektu Lukáš Pavlásek.

Cestopis by měl být natočen do léta a k divákům by se měl dostat ještě letos. ■