Válka Moniky Štikové s dcerou: Ornella promluvila, jak to mezi nimi doopravdy je

Ornella si nyní s mámou příliš nerozumí. Michaela Feuereislová

Vztahy v rodině Štikových nebyly v posledních měsících nejlepší a nepřidalo tomu asi tříměsíční natáčení nové reality show Štiky. Po ní se to mezi Monikou Štikovou (45) a její dcerou Ornellou Koktovou (25) natolik vyhrotilo, že si podle akurátní blondýnky nemohly přijít na jméno.

„Když jsem se dočetla, že máma říká, že Pepa je tyran a já jsem prolhaný hajzl, tak mě to naštvalo a nechápala jsem, proč to povídá. Chápu, že spolu máme spory jako matka a dcera a máme blbý období, ale nikdy jsem o ní neříkala nic zlého, tak myslím, že se taky mohla krotit,“ svěřila Super.cz nyní Ornella, kterou mámino chování šokovalo.

V poslední době s ní tudíž přestala úplně komunikovat. „Vůbec jsem s ní teď nekomunikovala. Najednou mi volala, že chce vidět Quentina, a já jsem jí říkala, proč bych ho půjčovala někomu, kdo tohle říká o jeho rodičích a ona se mi potom omluvila, že to tak nemyslela,“ svěřila Ornella s tím, že mámě tedy na svátek zamilovaných syna půjčila.

A byla dost překvapená, že celý den strávil s jejími rodiči, kteří se rozvádějí, na Petříně. „Byli dost na nože a táta byl rozhodnutý, že jde od mámy. Dokonce měl randit s normální ženskou, která je hodná, milá a neřve na něj, což byl pro něj šok. A teď najednou tam probíhaly pusinky pod stromy, takže si ho maminka asi zase obmotala kolem prstu,“ řekla Ornella. Monika se přitom ještě před čtrnácti dny chlubila zbrusu novým vztahem.

"Ten nový přítel by měl být jako sportovec, je mu asi dvacet let a hraje nějakou padesátou ligu v hokeji v Německu a nikdo ho nezná. A asi to není důležitý, protože pak šla s tátou na Petřín, takže já sama v tom mám hokej,“ dodala Ornella. ■