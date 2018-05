Této moderátorky je v rádiu škoda: Mrkněte na její figuru v krajkovém prádle, podlehl jí prý i princ Harry

Mollie King Profimedia.cz

Ta jí přinesla mnoho pozornosti, ale ne tolik, aby to zastínilo klepy, i když už staršího data, z jejího soukromého života. O Mollie se hojně psalo před šesti lety, kdy měla mít románek s britským princem Harrym, který se zanedlouho stane manželem americké herečky Meghan Markle. Ona ale s potutelným úsměvem přiznala jen přátelství.

Co už není z ranku spekulací, je zpěvaččin vztah s Davidem Gandym, jenž patřil k nejžádanějším modelům na světě a svými rysy změnil jednu modelingovou epochu. Na žádoucí slavné muže má evidentně štěstí. Zbystřit by měli hlavně ti z USA, pro The Sun totiž po rozchodu s Gandym uvedla, že před Brity preferuje Američany. ■