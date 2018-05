Poznáte dceru slavných rodičů? Vypadá jako klon vlastní matky

Avě to na nákupech neuvěřitelně seklo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V New Yorku se vydala na nákupy, tentokrát bez doprovodu matky, ale o to větší pozornost na sebe poutala. Jako by to bylo včera, co se Ava narodila tehdy ještě šťastnému páru, který tvořila Reese s hercem Ryanem Phillippem. Těžko uvěřit, že dnes je z ní už mladá dáma.

Ava i její matka se často smějí tomu, že si je lidé pletou, dokonce i na červeném koberci. Jedna druhé si prý velmi váží a navzájem se podporují. Jestli se ale Ava vydá po stopách slavné matky, je prozatím ve hvězdách. Ve filmech by za ni ale klidně mohla zaskakovat. ■