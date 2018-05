Jimmy Swift se svým výtvorem Profimedia.cz

Nejnovějším dílem Jimmyho Swifta je skála proměněná ve žraloka. Jeho dílo zdobí pobřeží Indie, které na první pohled příliš neláká ke koupání. Každý, kdo viděl film Čelisti, se tomuto místu vyhne obloukem.

„Vždy respektuju přírodu a nikdy v ní nezanechávám nic, co do ní nepatří. Žralok dokonale zapadá do okolí a nenarušuje jej,“ tvrdí autor výtvoru, který se stal vyhledávanou atrakcí. ■