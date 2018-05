Takhle otevřeně ještě nepromluvila! Seriálová kráska o rozchodu s mužem, se kterým má desetiměsíčního syna

Eva Burešová Super.cz

"Jsem nešťastná, ale nebudu tady otravovat lidi negativní energií. Je to pro mě těžký, nepočítala jsem s tím, že se rozejdeme," řekla Super.cz Eva.

"Rozchod byl z mé strany. Nikdo třetí v tom nebyl. Jsem pořád ještě ve fázi, kdy si všechno obhajuju, to, co partner dělal. Že to byly třeba jen nějaké zkraty. Pořád v mé hlavě to je muž na prvním místě, miluju ho a nějakou dobu určitě ještě budu," říká smutně Burešová.

Návrat podle ní možný ale není. "Nebylo to rozhodnutí z minuty na minutu. Je to definitivní. Ale dlouho jsem byla nastavená na to, že to je muž mého života, takže to budu muset v sobě uzavřít samozřejmě. Ale stále je důležitý v mém životě, je to otec Nathana. Budeme se kvůli synovi vídat," dodala na slavnostním uvedení nové virtuální reality Golem. ■