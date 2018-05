Bílou už v Talentu neuvidíte, ale těšte se na nové moderátory: Tuhle krásnou herečku a seriálového hezounka!

Lujza Garajová Schrameková a David Gránský zasednou v porotě Talentu. Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

A i ta bude v česko-slovenském provedení. Moderování se ujmou herečka Lujza Garajová Schrameková a český seriálový fešák David Gránský (26). Pro oba jde o výzvu, kterou s nadšením přijali.

„Mám ráda výzvy a myslím si, že moderování Talentu takovou výzvou určitě je. Bude to pro mne úplně nová poloha, takže mám samozřejmě trošku stresík, ale věřím, že zaběhnutá parta tvůrců bude pomáhat nováčkům. Každopádně cítím, že si užiji horu srandy, a tu já mám opravdu ráda,“ prozradila o nové roli moderátorky úspěšná herečka Lujza Garajová Schrameková, která se na Slovensku pyšní celou řadou ocenění.

Diváci ji znají také jako úspěšnou herečku stand-up comedy, takže se všichni můžou těšit na její ostrý jazyk.

David Gránský patří aktuálně k nejúspěšnějším hercům a zpěvákům své generace. Sám má s talentovou soutěží osobní zkušenost. Před léty jednou prošel.

„Na natáčení se moc těším. Talent jsem vždy sledoval a baví mě na něm zejména jeho rozmanitost. Rozhodně je to pro mě velká moderátorská výzva. Trému nemám. Jediné, na co jsem zvědavý, je, co na můj výkon řekne skvělý moderátor předchozích řad Jakub Prachař (34), který mě bude sledovat z poroty,“ prozradil Gránský.

V porotě kromě Prachaře zasedne také Jaro Slávik (43), Diana Mórová (48) a nově Marta Jandová (44), jež vystřídá Lucii Bílou (52). ■