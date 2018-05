Roman Šebrle lhal při vyplňování dotazníku pro pevnost Boyard: Víme, z čeho má doopravdy strach

Roman Šebrle přiznal, z čeho má strach. Super.cz

Díky tomu jsme se dozvěděli i to, že během vyplňování dotazníku pro Pevnost Boyard tak trochu lhal, když napsal, že se nebojí ničeho. "Teď už to můžu říct. Opravdu nemám rád hady. Ne, že bych se jich úplně bál, ale nejsou mi příjemní. Ale asi bych to dal, protože bych věděl, že žádného jedovatého by mi tam nedali," prozradil.

"Co je strach, jsem poznal, když se mi narodily děti a přišla třeba nějaká vážnější nemoc. Ve sportu se mi nic závažného snad ani stát nemohlo, ta atletika není nebezpečná. Když se tedy člověk nepohybuje tak, aby ho trefil oštěp. Což se mi shodou okolností stalo, oštěp mě trefil do ramene. Jedině pak ještě ta tyčka. Párkrát jsem spadnul vedle, ale člověk se bát nesmí," uzavřel. ■