Mladá zpěvačka má ženské tvary, ale stehna se ukazovat nebojí: Krátké šortky doplňuje punčocháči

Elis Mrázová miluje kraťasy. Super.cz

Ať je léto nebo zima, zpěvačka Elis Mrázová svůj styl oblékání nemění. Kromě klobouku a slunečních brýlí ji obvykle vídáme v krátkých šortkách, pod které si bere punčocháče. Módním policistům z toho vstávají vlasy hrůzou na hlavě, ale mladé zpěvačce je to jedno. I když není zrovna tyčka s dvoumetrovýma nohama.

V pohodlných volných kraťáskách s barevným vzorem vyrazila i na předpremiéru virtuální reality Golem. "Moc nad oblékáním nepřemýšlím a tyhle kraťasy jsem si koupila teprve minulý týden. Strašně se mi líbily, tak jsem si je vzala i dneska. Outfit jsem moc neřešila. Obvykle si vezmu klobouk, brýle a k tomu něco," krčila rameny

Kratičké šortky dívky, které mají ženštější tvary jako Elis, obvykle do svého šatníku moc nezařazují. "Nemyslím, že jsou zrovna tyhle tak krátké, abych si je nemohla vůbec dovolit. Kraťasy těsně pod zadek nenosím, protože by mi to bylo nepohodlné i při zpívání. Mám ráda spíš pohodlí," uzavřela. ■