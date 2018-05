Bratr Meghan Markle chce zničit její svatbu s Harrym: Chová se podle něj jako céčková herečka za zenitem

Thomas je přesvědčen o tom, že svatba Meghan s Harrym je velká chyba. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Do svatby prince Harryho (33) s Meghan Markle (36) už zbývají necelé dva týdny. Ne všichni ovšem budoucím manželům přejí.

Je zcela zřejmé, že mezi svatebními hosty budou převládat rodinní příslušníci Harryho. Američanka, která se 19. května stane vévodkyní ze Sussexu, nemá zrovna ideální příbuzenské vztahy. Thomas Markle Jr., s nímž má stejného otce, je přesvědčen o tom, že svatba s britským princem je špatným krokem. Své názory navíc šíří do amerických médií, což rozhodně není projev sourozenecké lásky. Meghan údajně pozvánkami na svatbu šetřila a spoustu příbuzných ignorovala.

„Ještě není pozdě. Čím více se královská svatba blíží, tím je zřejmější, že jde o obrovskou chybu. Proč Meghan nevidíte tak, jak ji vidí celý svět? Meghanina snaha stát se princeznou vyznívá jako role céčkové herečky za zenitem,“ vzkázal nepřející bratr budoucímu švagrovi přes americký magazín In Touch.

Thomas neměl k Meghan nikdy blízko. Viní ji ze zadlužení otce, který měl údajně všechny úspory investovat do rozjezdu její kariéry v Hollywoodu. „Kdyby nebylo táty, tak do dneška utírá stoly a hlídá děti, aby splatila své dřívější dluhy,“ pustil se do sestry, kterou miluje celá Velká Británie. ■