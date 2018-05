Jitka Schneiderová se pochlubila celou rodinou: Jedenáctiletá dcera roste do krásy

Jitka Schneiderová se pochlubila celou rodinou Super.cz

"Já ve svém životě moc virtuální realitu nezažívám, tak jsem byla zvědavá. Se Sofií jsme jen virtuálně zachraňovaly kočičku na lávce mezi mrakodrapy v New Yorku. A Golema mám spojeného s filmy Císařův pekař a Pekařův císař, tak se tou starou rudolfinskou Prahou ráda projdu," řekla nám Jitka.

"I Sofie se nadchla a říkala, že by to strašně chtěla zažít. Je to výjimka, že takhle někam jdeme, ptala jsem se jí, jestli jí nebude vadit, že ji budou fotit a točit a říkala, že ne. Ale pořád se držím toho, že není potřeba děti pořád někde ukazovat. My to tak máme, ale je to každého věc," chce dospívající dívence dopřát klidné dětství.

Vysvětlila i přítomnost partnera, který ji obvykle doprovází jen na velké události, jako jsou předávání cen Český lev anebo karlovarský filmový festival. "Děláme věci, které nás baví všechny, a vybíráme si, kam půjdeme. Partner má stejně tak svobodnou vůli jako Sofie, takže mě doprovází na společenské či pracovní akce, kam se mu chce. A tady je to pro nás pro všechny nějakým způsobem zajímavé," uzavřela Jitka. ■