SuperStar nevyhrála, ale zastínila i vítěze: 8 proměn talentované Celeste Buckingham

Jak šel čas s Celeste Buckingham? Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Herminapress

A to i přesto, že se sympatická tmavovláska dostala jen mezi posledních deset finalistů a pak hned vypadla.

Porota v čele s Haberou se k ní tehdy stavěla hodně skepticky, ale Slovensko-česko-americká zpěvačka nakonec všem vytřela zrak. Zpěvačka ve čtvrtek slaví teprve třiadvacáté narozeniny, ale za sebou už má řadu úspěchů.

Na přední příčky hitparád ji necelý rok po SuperStar katapultoval pilotní singl Nobody Knows a druhý song z debutu Don´t Look Back, energická skladba Run Run Run. A další úspěchy následovaly. Se singlem Crushin My Fairytale se zpěvačce podařilo umístit se v nejprestižnější americké hitparádě Billboard. Co by za to jiní finalisté SuperStar dali? Později se dostala i do poroty show X Factor, kde zasedla po boku Lucie Bílé.

A jak to má sympatická zpěvačka s láskou? Několik let tajila, že randila s kolegou ze SuperStar Martinem Harichem. Nevyšel jí ani vztah se zpěvákem Matějem Vávrou, s nímž strávila víc jak dva roky. ■