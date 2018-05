Takhle ji neznáte! Dosud si vlasy uměle narovnávala. Česká vicemiss se změnila v kudrnatého pudlíka

Iva Uchytilová Super.cz

Letošní Česká vicemiss Iva Uchytilová zabodovala už dva týdny po svém triumfu na světové soutěži Miss Earth, kde skončila v první osmičce. Co se u ní od té doby změnilo? "Beru to jako osobní úspěch, znamenalo to pro mě hodně. Měla jsem na přípravu jen dva týdny a dopadlo to pro mě skvěle. Myslím si, že nabídky budou terpve přicházet, rozjíždí se to postupně, má to svůj čas," řekla Super.cz Iva. Jsem v kontaktu s holkama, mám dobré vztah s manažery, co tam byli. Uvidíme," upřesnila.