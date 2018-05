Představitelka Mařenky promluvila o sebevraždě své babičky (✝69), která si zabodla kuchyňský nůž do srdce

Herečka zavzpomínala na babičku. Profimedia.cz

Náhlá smrt babičky herečku z bondovky Quantum of Solace a fantasy filmu Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic tak poznamenala, že se osm let tomuto bolestivému tématu vyhýbala. Až nyní se Gemma Arterton (32) odhodlala vzkřísit vzpomínky na milovanou osobu.

K rodinné tragédii došlo v roce 2010. Od premiéry bondovky, v níž si Gemma zahrála s Danielem Craigem, tehdy uběhly dva roky a byla na vrcholu popularity. Pak ale přišla rána osudu, z níž se dosud nemůže vzpamatovat. Hereččina babička Helen Sarfas spáchala v devětašedesáti letech sebevraždu.

„Byla to výjimečná žena. Trpěla bipolární poruchou a spáchala sebevraždu. Prožila velmi těžké časy. Měla na mě obrovský vliv,“ zavzpomínala Gemma na babičku, která si zabodla kuchyňský nůž do srdce. „Vzdala se svých snů a veškerý čas věnovala péči o pět dětí. Všechny je milovala, ale to jí ke štěstí nestačilo. Život ženy v domácnosti ji dusil, ale vše mu obětovala,“ dodala herečka.

Gemma Arterton o rodinném dramatu promluvila v souvislosti s natáčením filmu The Escape (Únik), v němž hraje ženu, která přestává zvládat roli dokonalé matky a manželky. Pracovní povinnosti ji zavedly do Gravesendu, kde její babička žila. „S tímto tématem mám osobní zkušenost. Zároveň jde o univerzální příběh o ženě, která se marně snaží nadechnout, když ji vše okolo ní dusí, a utíká od svého rodinného štěstí,“ řekla herečka o novém filmu. ■