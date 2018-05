Syn předčasně zesnulého choreografa Hese podědil umělecké geny: Fešák Oskar musel ve filmu znovu prožívat smrt otce

Antonie Formanová a Oskar Hes jako pár z filmu Dukla 61 Foto: Showpix

V únoru to byly tři roky, co známý choreograf Richard Hes podlehl rakovině slinivky. Zanechal po sobě dva syny, dvojčata Olivera a Oskara. A vypadá to, že právě Oskar po tátovi podědil umělecké geny.