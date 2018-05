Nový film natáčel v dole hluboko pod zemí: Manžel Marthy Issové i herci bojovali s klaustrofobií, došlo i na rány do hlavy

David Ondříček natáčel film v dolech hluboko pod zemí. Super.cz

Dvoudílný snímek o smrti 108 havířů a jejich rodinách jsme měli možnost vidět dopředu a musíme říct, že z něj až mrazí, jak se odehrává i v reálném prostředí. "Když se mi ten námět dostal do ruky, tak mě to okamžitě chytlo. Zaujal mne i příběh rodiny, která je středobodem děje. Viděl jsem tam obrovský emocionální příběh a hned jsem to chtěl dělat," vyznal se režisér.

"Víc než polovina natáčecích dnů se odehrávala v dolech. Bylo to neskutečně náročné. Jen pro představu, my jsme točili v hloubce od sto až do tisíce metrů. Když jsme sfárali dolů, museli jsme dodržovat všechny bezpečnostní předpisy jako horníci. Na plac jsme šli třeba pětačtyřicet minut tam a po natáčení zase zpátky, než jsme vyfárali nahoru," vyprávěl.

"Bylo to strašné. Sám jsem si o sobě myslel, že mám klaustrofobii, a pořád jsem se snažil natáčení tlačit do co nejprostornějšího prostoru, třeba do zkušebních šachet nebo do technického muzea. Ale zjistil jsem, že to nejde, ve chvíli, kdy jsem sfáral do opravdového dolu a viděl tam tu atmosféru. Ať už se jedná o kapání vody a vrzání plechů, anebo po to, že když tam ti herci stáli, natáčelo se jinak, než kdyby se to točilo v ateliéru. Tak jsme to překonali a já zjistil, že nemám klaustrofobii, ale jen strach z uzavřených prostorů, který se zvládnout dal," svěřil.

"Bál jsem se, ale ve chvíli, kdy už jsme prolézali jenom padesáticentimetrovými štolami, které byly tři sta metrů dlouhé, jsem zjistil, že už žádný strach nemám," dodal režisér, který přiznal i to, že se několikrát silně praštil o strop štoly do hlavy, až z toho měl jiskřičky před očima. "Bez ochranné helmy bychom já i herci skončili určitě s pár rozbitými hlavami," uzavřel Ondříček. první díl filmu můžete vidět v neděli 27. května na obrazovkách České televize. ■