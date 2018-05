Poté, co zhubla, je z ní i modelka: Dříve oplácaná Patricie Solaříková dokonce fotila v Miláně

Patricie Solaříková už fušuje do modelingu. Super.cz

Herečka Patricie Solaříková (29) byla členkou poroty, která vybírala semifinalistky soutěže krásy. Už do toho má sama co mluvit. Dříve oplácaná herečka se poté, co radikálně zhubla, stala oblíbeným objektem fotografů , a dokonce fotila fashion snímky i v proslulém Milánu.

"Stejně si ale myslím, že jsem tady hodně omylem. Těším se na to, ale asi to budu posuzovat z hodně laického pohledu, na rozdíl od holek, co jsou opravdové modelky a vidí tu profesionální stránku. U mne je důležitá přirozenost a energie, která z těch holek jde," mínila Patricie na castingu Miss Czech Republic.

"Pokud jde o mne a modeling, tak fotím častěji, ale jde většinou o fotky k rozhovorům, které se někdy pojí i s fashion. Takže jsem neukazovala jenom to, jak jsem hezká, ale i to, jak jsem chytrá," smála se sympatická herečka.

"Focení si užívám i díky tomu, že to nedělám moc často a není to moje profese. Ještě navíc se moc nemaluju a móda mě zas tolik nezajímá, takže si užívám i to, jak mě celou nafintí. Ale někdy je to fakt náročné, i když se to nezdá. Teď jsem dělala kampaň, fotili jsme v Miláně, sice sportovní oblečení, ne žádné high fashion, ale za těch dvanáct hodin jsem byla úplně vyfluslá. Holky to mají fakt náročné, a to si nedělám legraci," uzavřela. ■