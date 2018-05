Revoluční doplněk stravy pro české muže. Díky zvýšené hladině testosteronu se mění na pořádné chlapy!

Jak funguje testosteron?

Testosteron je mužský pohlavní hormon, zodpovědný za vývoj pohlavních znaků. Přibližně po třicítce však jeho hladina v mužském těle začíná klesat,a to zhruba o 1 až 2 % každý rok. I když to nevypadá na velké číslo, tento úbytek se postupně projeví na zvýšené náladovosti, ztrátě sebevědomí i na poklesu energie a výkonů - nejen těch v profesním životě, ale i v ložnici. Nejdůležitější ze všeho je uvědomit si, že nikdy není pozdě začít se sebou něco dělat. Když jste zvládli tento bod, můžete se pustit do nápravy své hladiny testosteronu.