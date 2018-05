Martin Dejdar pojal premiéru filmu velkolepě: Pochlubil se skoro celou rodinou!

Martin Dejdar s rodinou Michaela Feuereislová

Snímek Tomáše Magnuska má za sebou slavnostní premiéru, kterou Dejdar pojal hodně velkolepě. Doprovod mu dělala skoro celá rodina! Herec ochotně pózoval nejen s manželkou Danielou, ale i společně se svými dětmi - synem Matějem a dcerou Sárou.

To ale nebylo zdaleka všechno. Cestu do kina si našli i Martinovi rodiče. Dejdarova dcera Sára už tatínkovi fušuje do hereckého řemesla.

Společně si zahráli v rodinném filmu Dukátová skála. Teď tedy tatínka mohla klidně hodnotit i coby herce, byť spolu tentokrát nehráli.

„Jsou to zvláštní pocity, když jsme spolu byli na place. Určitě se dostavil pocit zodpovědnosti za dítě. Navíc když je to v této profesi, tak se snažíte pomoc profesně a také jako rodič,” komentoval před časem setkání s dcerou před kamerou Dejdar. A kdoví, třeba se jednou ještě na filmovém place potkají. ■