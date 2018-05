Monika Štiková strávila s mužem Michalem svátek zamilovaných: Krach manželství se nekoná?

Monika vedle Michala jen zářila. Foto: facebook M.Štikové

Ještě před několika dny tvrdila Monika Štiková (45), že bude co nevidět rozvedená a má novou lásku. Úplně nová ale asi nebude. Máma Štiková totiž strávila se svým stále ještě manželem Michalem a vnukem Quentinem (5) svátek zamilovaných.

„První máj, kde jinde než na Petříně,“ připsala si Monika na sociální síť ke společné fotografii. A nezůstalo to pouze u focení. Podle fotoreportérů Blesku, který manželský pár zachytil, se Štiková se svým mužem vodila za ruku, a dokonce i líbala.

Okamžitě se tak mezi fanoušky akurátní blondýnky strhla diskuze, zda to znamená, že jsou aktéři primácké reality show Štiky opět spolu. „Já fakt sama nevím. Chce vše a to nejde,“ svěřila Super.cz Monika s tím, že zatím neví, zda se zvládne k manželovi úplně vrátit. Přestože spolu tráví volné chvíle a vidí se takřka denně, o tom, že by ukončila rozvodovou mašinérii neuvažuje. „Rozvod nestáhnu,“ dodala přesvědčeně Štiková. ■