Ornella s Koktou, kráska Maxová i královna krásy: 13 nejvášnivějších polibků českých hvězd pod rozkvetlým stromem

Celebrity se včera líbaly jako o život. Foto: Super.cz/Instagram

"Holky a kluci, co si budem, jsou dny, kdy mě neskutečně se.., nehrajeme si na to, že jsme bez chyby. Ale o to víc nám láska kvete už osm let a miluju ho k zbláznění," napsala pod fotku zpěvačka Michaela Gemrotová (32), která žije s houslistou Sašou Kopkou.

"První máj je lásky čas. Krásný májový den všem. Připravená pro polibek pod rozkvetlým stromem," dodala Tereza Maxová (46) k polibku s manželem Burakem Oymenem.

"Včera mě díky bohu neupálili. I když se maminka bála a nechěla mě večer pustit ven. Přežila jsem to, naštěstí i ona. A můj nejdražší mě zachránil od toho, abych mu neuschla. Na rok máme vystaráno," upřesnila zase Česká Miss Michaela Habáňová (21), která žije s Matějem Káňou.

A jak se líbaly další české hvězdy? Podívejte se v naší fotogalerii. ■