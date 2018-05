To je ale sexy čarodějka: Žhavá Tereza Kerndlová v negližé provokovala nad kotlíkem guláše

Tereza Kerndlová vařila guláš... Foto: Instagram T. Kerndlové

Sexy zpěvačka se svlékla do značně úsporného outfitu a pustila se na otevřeném ohni do guláše. Takovou čarodějku by si každý muž určitě nechal líbit!

„Čarodějnice nepálím, ale oheň tu mám. A taky sakra dobrej guláš! Míchání mi jde! Tohle „skoro“ negližé v dubnu a venku, to je sen,“ rozplývala se nad kotlíkem guláše nadšená Kerndlová.

Tereza patří k našim nejpůvabnějším zpěvačkám, a tak není divu, že ihned vzbudila vlnu nadšených reakcí.

„Takhle nějak jsem si čarodějku vždycky představoval,“ napsal Tereze jeden z fanoušků. A rozhodně nebyl sám, komu se jako čarodějka líbila. ■