Tahle kráska má pro strach uděláno! Finalistka České Miss bez make-upu. Takhle bodovala na kurzu přežití

Jana Šišková Foto: archiv Miss Events/Roman Souček

Umí rozdělat oheň bez sirek, přežít v lese, strážit oheň, vyčistit si zuby popelem, postavit přístřešek nebo se orientovat s mapou v terénu... Deset finalistek České Miss se zúčastnilo kurzu přežití. Žádný make-up, žádné telefony! Krásky vyrazily na dvoudenní outdoor camp do přírody pod vedením zkušených instruktorů a plnily jeden úkol za druhým.

Cílem bylo ukázat, jak si dívky dokážou poradit s nelehkými životními situacemi, jak jsou odolné vůči stresu, jak jim jde týmová práce a jakými jsou ve skutečnosti osobnostmi.

Vedly si prý skvěle, pár prohřešků se ale konalo. „Dvě dívky se snažily pravidla obejít, když si s sebou i přes zákaz jídla propašovaly jablko či energickou tyčinku a tajně je zkonzumovaly. To nebylo vůči ostatním fér,“ okomentoval kurz přežití jeden ze zkušených instruktorů Amar.

„Outdoor camp jsme do programu finalistek zařadili cíleně. Nejen, že dívky něco nového zažijí a získají zkušenosti, ale pomůže nám to při průběžném sledování dívek odkrýt, kým skutečně jsou, co se za jejich krásnou tváří skrývá. Při závěrečném hodnocení mě potěšilo, že mnoho finalistek prozradilo, že je kurz utvrdil v tom, na čem skutečně v životě záleží, a zároveň si pochvalovaly dva dny bez mobilních telefonů. Prý měly konečně možnost si spolu popovídat a hovory u ohně byly skvělé. Něco dříve absolutně běžného se tak pro dnešní mladou generaci závislou na internetu a sociálních sítích stalo unikátním zážitkem,“ řekla k outdoor campu ředitelka soutěže Eva Čerešňáková.

A která z dívek nejvíc bodovala? Českou Miss Survival 2018 se stala Jana Šišková. „Nesmírně si vážím toho, co nás instruktoři naučili, a myslím si, že nám i tímto krátkým kurzem dali dost dobrý trénink do života,“ řekla po svém triumfu Jana Šišková, Česká Miss Survival 2018. ■