Vždycky chtěla být herečkou: Povolání modelky si dívka s nezvyklým křestním jménem vyzkouší jen občas

Hrála si na modelku. Foto: Ivan Kašša

„Baví mě to, když jsem s lidma, kteří mě do ničeho nenutí. Ráda spolupracuji s Matúšem Tóthem a oblíbila jsem si dvojici, kterou tvoří Ivan Kašša a Paulína Maťová. To jsou fotografové, kteří to umí rychle udělat, člověk focením netráví zbytečně moc času. Je to pak taková hra a to mě moc baví,” říká Boková, která s druhou jmenovanou dvojicí nedávno nafotila aktuální kolekci H&M Studio.

„Baví mě to jako takový bonbónek maximálně jednou za měsíc, ale povolání modelky by nebylo nic pro mě,” říká Jenovéfa, která v dětství opravdu snila o tom, že bude herečka. „Už jako malá jsem stále hrála nějaké etudy a obtěžovala členy rodiny, aby byli moje publikum,” smála se Jenovéfa Boková. ■