Zapomněl snad, že je na kluky? Bendig měl za úkol tulit se v posteli k Bagárové a my víme, jak to dopadlo

Kámoši ze SuperStar si hráli na zamilovanou dvojici. Foto: Adela Bellini

Příběh klipu je natočen podle starých romských tradic, kdy měli rodiče tradičně už dopředu vybraného partnera pro svého potomka. Jan a Monika tvoří zamilovaný pár i přes nesouhlas svých rodin, které pro ně mají předvybrané jiné partnery.

Dnes v den zveřejnění klipu produkce pustila do světa také fotky z natáčení milostné scény Honzy a Moniky. Ta byla pro kamarády, kteří se znají přes osm let, rozhodně tou nejnáročnější. „Moniku znám už několik let a beru ji jako ségru, proto bylo fakt divný se s ní před kamerama mazlit, líbat ji. Pokaždé to končilo velkým výbuchem smíchu,” prozrazuje Bendig, který si bude letos v létě brát svého přítele Lukáše Rejmona, který se chopil režie klipu.

„Jsem zvědavá, co naši fanoušci na tu postelovou scénu řeknou. Je to zatím jedna z nejodvážnějších věcí, které jsem kdy natočila. A ještě teď se červenám. Ale výsledek stojí za to,” dodává zpěvačka Monika Bagárová. ■