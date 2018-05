Zvýšené noční pocení není pro každého. I to je však cesta do plavek

Spánek versus bdění. Že pleť potřebuje rozdílné látky ve dne a jiné v noci, ví každý. Vědci však šli více do hloubky a zaměřili se na to, jak moc rozdílný je také metabolismus, spalování a energetické toky v našem těle. Výsledky mnozí využívají k maximalizování energetického výdeje během spánku. I přes viditelné výsledky již po pár dnech noční pocení mnohé odradí. Není to pro každého.

8 hodin spánku můžeme zajímavě využít Existují 2 varianty redukce váhy. Rychlá a normální. Rychlá je primárně o vůli a předpokladem je zásadní impuls většinou v podobě emočního šoku. Nevhodný posměšek blízké osoby nebo naopak dlouho nepotkané kamarádky, obojí může nakonec vést až k anorexii. Jíst 1 mrkev za den umí krátkodobě úplně každý. Kila letí zázračně dolů. To, že člověk ztrácí primárně vodu a svalstvo, řeší v ten moment málokdo. 1 mrkev denně však nikomu nemůže stačit do konce života. S výsledkem jo-jo efektu máme zkušenosti asi všichni. Bohužel. Více nyní na Reduxil.cz

Jak se dá nejlépe využít spánek? Než takto drasticky snížit příjem, můžeme zásadně zvýšit energetický výdej. Ideálně maximalizovat noc, kdy vědomě neděláme vůbec nic. Vědci zjistili, jak zásadní to může mít vliv na množství tukových zásob v našem těle. 8 hodin spánku = 8 hodin, kdy se naše tělo může zbavit velkého množství energie. Stejně jako v případě nočního krému, objevili přírodní látky, které v noci dokáží podstatným způsobem odpařovat energii z celého těla. Čím víc tělo „topí“ v noci, tím více se ztrácí tuky a celé tělo se zmenšuje. Jde o 8 hodin krát 30 dnů energetického výdeje měsíčně navíc. Pocení je bohužel nepříjemný důsledek, který mnoho lidí odradí. 240 hodin hubnutí navíc má však pochopitelně viditelné výsledky. Více nyní na Reduxil.cz

16 hodin den + 8 hodin nočního hubnutí navíc Spalovat energii 24 hodin non-stop má své výhody i nevýhody. V každém případě jsou výsledky zcela jiné, než když se člověk dře v posilovně 1 hodinu obden. Kombinace denní a noční složky zvyšuje účinnost a nevědomý výdej až o 150 %. V českých lékárnách je aktuálně jediný produkt tohoto typu Reduxil DUO. Není na předpis. Obsahuje denní kapsle, které blokují vstřebávání energie z jídla, vylučují přebytečnou vodu a brání otékání. Noční tablety brání jakémukoliv ukládání, zvyšují noční odbourávání a spalování tuků z těla. Přes den naše tělo nemá z čeho nabírat do tukových zásob, v noci stávající tukové zásoby spotřebovává náš výkonný metabolismus. Reduxil DUO je na 30 dnů. Více nyní na Reduxil.cz