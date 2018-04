Mikolas Josef po zranění na Eurovizi: Nemůže se postavit na nohy!

Zpěvák se zranil při první zkoušce na Eurovizi. Foto: archiv týmu Mikolase Josefa

„Momentálně zajišťujeme Mikolasovi vyšetření na magnetické rezonanci. S tím nám pomáhá jak české velvyslanectví v Lisabonu, tak pořádající agentura. Jeho zdravotní stav celou dobu konzultujeme s předními českými odborníky na neurologii. Jsou s námi v nepřetržitém kontaktu,“ popsal situaci Kryštof Šámal z České televize. „Ještě před tím musí Miki podstoupit vyšetření CT,“ dodal Šámal.

I přes vážnost situace kreativní tým nezahálí a plánuje všechny možné varianty. „Mikolas se svého snu rozhodně nevzdává a neustále všechny utvrzuje, že to musí zvládnout. My mezitím s naší choreografkou Angee plánujeme, jak by bylo možné upravit vystoupení,“ prozradil vedoucí české výpravy Jan Bors. Kreativní producent Jan Potměšil říká: „Česká televize Mikiho zdravotní stav intenzivně monitoruje. V součinnosti s jeho týmem, Českou ambasádou a týmem EBU Mikimu zajišťuje to nejlepší možné vyšetření a zároveň připravuje několik variant podob vystoupení s ohledem na to, jaký bude Mikiho zdravotní stav a diagnóza.“

Mikolas od nedělního zranění vystřídal už několik nemocnic, kde se ho snaží opět postavit na nohy. „Chodí mi neskutečné množství zpráv z celého světa, za které jsem vděčný. Neumím si představit, že bych nevystoupil. Prosím věřte mi, že pro to udělám absolutně vše,“ vzkázal lidem mladý zpěvák. ■