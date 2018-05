Vágner nabádá k prevenci před zhoubnou nemocí: Kdy se ale sám nechá vyšetřit?

Petr Vágner slíbil kolegyni, že se nechá vyšetřit. Zatím tak neučinil. Super.cz

„Vždycky jsem si říkal, že je to záležitost žen. Když jsem se o to začal zajímat blíž a začal jsem být součástí této rodiny, tak jsem zjistil, že se to týká každého z nás,” nechal se slyšet moderátor Top Staru a dále uvedl: „Asi před dvěma lety mě překvapila otázka. ’A víte, že je rakovina prsu i u mužů?’”

Pravdou ale je, že on sám se vyšetření intimních oblastí zatím vyhýbá. „Loni na pochodu při emotivním vypouštění balonků jsem slíbil Monice Absolonové, že se nechám vyšetřit. Ještě jsem to nesplnil a doufám, že to do 9. června stihnu,” vytyčil si moderátor termín do data konání dalšího pochodu.

„Doufám, že to stihnu, protože jsem v registru dárce kostní dřeně, několikrát do roka chodím darovat krev, pomáhá s dětskými domovy a tak dále. Myslím si, že i díky tomu, že je člověk trošku známý, může konat osvětu a přiblížit problém normálnímu člověku,” říká Petr Vágner. ■