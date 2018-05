Z tohoto buclatého chlapečka vyrostl slavný umělec: Spolupracoval s hvězdami Hollywoodu a bral drogy

Z tohoto buclatého chlapečka vyrostl slavný umělec. Tušíte, kdo to je? Foto: archiv České televize

Cesta tohoto muže ke slávě nebyla jednoduchá. Špičkovým fotografem se stal po letech usilovné práce. Po emigraci do USA se uchytil jako kadeřník a začal vydělávat velké peníze. Jeho patnáctiletá drogová závislost ho v jednom momentu poslala až na samé dno. On se ale nevzdal a snažil se znovu dostat na výsluní. Už víte?

Poté, co Robert Vano (69) seknul s drogami, se vrhnul na kariéru vizážisty a maskéra a stal se asistentem světoznámých módních fotografů. Díky tomu se pravidelně dotýkal nejen známých topmodelek, ale také hollywoodských hvězd. Později se prosadil jako fotograf a začal pracovat pro časopisy jako Harper´s Bazaar, Vogue, Elle nebo Cosmopolitan.

Po roce 1989 se Vano, který má slovenské kořeny a měl maďarské rodiče, vrátil z Ameriky do Prahy. Zde vydal několik fotografických publikací, vystavoval své snímky, pro které mu pózovali zejména muži, v New Yorku, Miláně či Londýně. V období 1996 - 2003 pracoval jako umělecký ředitel v českém vydání časopisu Elle a poté do roku 2009 jako kreativní ředitel v agentuře Czechoslovak Models. Od té doby pracuje jako fotograf na volné noze. Robert Vano 5. května slaví 70. narozeniny, k jeho jubileu připravila Česká televize dokument Robert Vano – Příběh člověka, který uvede v premiéře v úterý 1. května ve 21.25 hodin. ■