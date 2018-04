Souboj o finále SuperStar: Podívejte se na 5 nejlepších kluků, kteří postoupili!

Kdo se z desítky nejlepších dostal do finále? Foto: archiv TV Nova

První živý přenos SuperStar má své šťastlivce. V semifinálovém souboji se utkalo na deset pánů, kteří se snažili probojovat do finále. O jejich osudu tentokrát nerozhodovala pouze čtyřčlenná porota, ale také fanoušci. Ti pomocí textových zpráv rozhodli o nejoblíbenějším zpěvákovi. A přímo do finále poslali Jakuba Pružinského.

Toho po jeho vystoupení porota tentokrát vychválila až do nebes. A chválila ho, že oproti ostatním vystoupením, kdy měl velký problém s trémou, působil velmi sebevědomě. „Mě si absolutně posadil na zadek. Ukázal jsi, že jsi velmi výjimečný člověk, a to, co je uvnitř, si dal dnes ven a jsem neskutečně šťastná,“ svěřila mu Katarína Knechtová.

Druhým finalistou je Filipínec Bryan Gandola, který podle poroty dostal jednu z nejtěžších písní a to Bohemian Rapsody od skupiny Queen. „Není nikdo jiný ze soutěžících, který by si mohl dovolit zazpívat tento song,“ řekl mu Ben Cristovao.

Třetím finalistou se stál Petr Borkovec. U jeho výkonu se ale tentokrát porota příliš neshodla a největší kritikou na jeho osobu nešetřil Matěj Ruppert. „Mně se to úplně moc nelíbilo, bylo to takové normální, měl jsem problém, abych neusnul,“ řekl mu zpěvák.

Čtvrtým finalistou se stal Richard Chovan, který zpíval jako první a měl na problém s nástupem. To ale porotu neovlivnilo. Kladně ho hodnotili všichni čtyři. „Na začátku byl trochu problém a chápal jsem ten problém. V kostele jako je takovým se to rozléhá, cítil jsem, že hledáš, aby si to dal správně do té tóniny. Jsem absolutně spokojený,“ ohodnotil ho Pavol Habera.

Pátým semifinalistou se stal Dominik Gerda, který zpíval píseň Carry You Home od Jamese Blunta. Porota chválila zejména jeho originalitu a emoce s jakými vystupuje. „Trochu mi vadil hlas v téhle poloze, nesnáším hlas Jamese Blunta. Bylo ale vidět, že když si šel po Bryanovi, že nejsi zpěvák kvalit jako on, ale tvoje vystoupení mě bavilo víc,“ řekl mu Matěj Ruppert.

Během dalšího semifinálového večera bude o finále bojovat něžnější polovina soutěžících. ■