Mladší sestra České Miss Habáňové poprvé na přehlídkovém mole. Co na ni říkáte?

"Chtěla jsem ségře přiblížit to, co dělám, aby si zažila pozornost jít módní přehlídku. Myslím, že to pro ni bude fajn zážitek," řekla Super.cz Habáňová. Mladší sestře před přehlídkou dala kurs chození po molu.

"Doma jsme hodně chodily po chodbě, dala jsem jí podpatky. Snad se tréninky vydařily a dnes ozáří celý červený koberec," usmívá se Česká Miss.

Sestře by také přála, aby si vyzkoušela bojovat v budoucnosti o titul nejkrásnější dívky Česka. "Je hodně jiná než já, nemyslím, že by chtěla jít úplně stejnou cestou. Každá holka by si ale myslím chtěla vyzkoušet modeling a myslím, že nějakou cestou se vydá. Přála bych jí, aby si to taky zkusila a zažila to, co já," říká Míša.

Habáňová kraluje již osm měsíců. Nikdy nelitovala, že se do České Miss přihlásila. "Je to jeden velký rok, který si budu pamatovat celý život. Zrovna dnešní den je pro mě velmi speciální a emotivní a budu na něj určitě vždy vzpomínat," dodala Habáňová. ■