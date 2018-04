Tohle se nemělo stát: Zpěvák Mikolas Josef se po příletu na Eurovizi ošklivě zranil

Mladý hudebník se na soutěži poranil. Foto: archiv týmu M.Josefa

V neděli v pět hodin ráno odletěl zpěvák Mikolas Josef se svým týmem reprezentovat Česko do portugalského Lisabonu na Eurovizi. Se songem Lie To Me ho sázkaři zařadili do trojice nejžhavějších kandidátů na vítězství pěvecké soutěže.