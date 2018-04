Tajemství světoznámého fotografa: Patnáct let byl závislý na drogách a pokusil se spáchat sebevraždu

Fotograf oslaví v květnu životní jubileum. Herminapress

Z obyčejného chlapce se vypracoval na světově uznávaného umělce. Sláva si ale u Roberta Vana, který za pár dní oslaví své 70. narozeniny, vybrala svou daň. A to v podobě drogové závislosti, která ho málem stála život.

Když dostal povolávací rozkaz, rozhodl se dostat z komunistického Československa a emigroval do vytoužené Ameriky. Postupně se tam začalo Vanovi dařit a stal se z něho uznávaný kadeřník ve Filadelfii. „Když jsem začal vydělávat ty peníze, tak byly různý drogy. Někdo chodil každý večer na diskotéku, pak byl unavený, musel si ráno něco vzít, když nemohl spát tak si vzal něco na spaní a jak ty dolary přicházely, tak rychle odcházely,“ svěřil Vano, který začal s narůstajícím úspěchem v sedmdesátých letech vydělávat vskutku velké peníze.

Nic pro něho nebyl problém. Na večeři si zaletěl s přáteli do Chicaga, když si chtěl pořídit nový model džínů, který měli jen v Říme, ve čtvrtek si tam zaletěl, aby v nich v pátek mohl jít na zábavu. „Když byl karneval, tak jsme letěli do Rio de Janeira na karneval a pak zpět do práce,“ svěřil Vano, který ale svou slávu neustál.

„Já byl dobrej a pak jsem to celý posral tím, že jsem se ufetoval,“ řekl Robert. S jeho narůstajícím úspěchem přišla i vstupenka do velkého světa, což bylo Studio 54, kde se potkávaly vlivné a slavné osobnosti. V té době naplno podlehl konzumaci bílého prášku, na kterém byl závislý dlouhých 15 let.

Vano si otevřel vlastní kadeřnický salón. O zákazníky neměl nouzi, dveře si u něho podávaly zvučná jména a podnik mu vydělával. Jenže neměl moc manažerských schopností a fyzické vypětí se stresem mu způsobily žaludeční vředy. Robert se rozhodl salon zavřít a okamžitě ho opustili všichni do té doby nerozluční kamarádi. Fotograf tak zůstal sám a drogová závislost ho dostávala ke dnu.

„Jak jsem zůstal v těch sračkách, tak jsem dělal různý věci a jednou jsem se doma oběsil. Našla mě paní, kde jsem bydlel. Zavolala mým kamarádům Richardovi a jeho manželce, ať si pro mě přijdou,“ prozradil temné tajemství Vano s tím, že ho z bytu odvezli k sobě do Pensylvánie a zachránili mu tím život.

