Pošlete ji na léčení: Štiková dostala od fanoušků studenou sprchu za vulgarismy před vnukem

Monika v pořadu sprostě řve na celou rodinu. Video: archiv FTV Prima

Po odvysílání prvního dílu se do akurátní blondýnky na sociálních sítích okamžitě pustili. Nejvíce jim vadí, že jejím sprostým nadávkám a útokům na ostatní členy rodiny přihlíží její malý vnuk Quentin. „Pošlete svou příšernou matku někam na léčení. Není totiž opravdu normální. Aspoň před tím dítětem by mohla mluvit slušně, když už je to jeho babička,“ vzkazují Ornelle Koktové (25) diváci s tím, že by se babička malého Quentina rozhodně měla jinak vyjadřovat.

„Jak se můžou hádat a řvát na sebe a sprostě si nadávat před dítětem? Chudák Quentin,“ přidala se k desítkám komentářů na stránkách pořadu další divačka. „Ještě se diví, že její dvě děcka jsou takový oprsklí smradi. No bodejť by ne, jestli se tak chovala i před nimi. Babička k pohledání,“ vyjádřila se k chování Moniky další divačka.

Pořádnou kritiku na svoji osobu si ale Štiková vyžrala také na svém osobním profilu na Facebooku. Po odvysílání ji přišly desítky zpráv, ve kterých ji lidi za chování před kamerou odsoudili. Máma Ornelly se ale naštvala a všechny negativní a vulgární komentáře se rozhodla smazat. ■