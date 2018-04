Česká modelka a přítelkyně zesnulého DJ Aviciiho (✝28): Promluvila o jejich prvním seznámení

Tereza byla přítelkyní švédského hudebníka. Foto: Instagram T.Kačerové

V dojemném dopise popsala také své první společné chvilky se světovou hvězdou taneční hudby. „Na našem prvním rande jsem tě hodila do bazénu s telefonem v kapse. A tys mi šel do nejbližšího obchodu koupit puget rudých růží,“ svěřila Tereza s tím, jak se začal jejich vztah rozvíjet.

„Pár dní nato jsem šla na párty u bazénu s Michelle a opilá jsem ti psala nesmyslné zprávy, že se ona omlouvá, že to říká, ale že most byl spálen a že už nikam nepovede,“ napsala modelka, která byla do hudebníka zamilovaná a chtěla s ním založit rodinu.

„Na našem druhém rande jsem tě přemlouvala, až nutila, abys skočil do bazénu, a ty jsi to udělal, „oblečený“ jen v nových Rolexkách, které nebyly voděodolné. Ale někam se to pohnulo. Dotkli jsme se hvězd. Byli jsme spolu tak šťastní. A teď, teď bych prostě jen chtěla skočit do toho bazénu se studenou vodou a probudit se z téhle noční můry,“ vyznala se ze své lásky Tereza. Popsala také to, jak spolu žili nebo jak trávili společné chvíle s jejím synem Lukem. ■