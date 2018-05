To není rozmazaná řasenka: Šestnáctiletá zpěvačka se nemůže zbavit pigmentové skvrny pod okem

Adéla Částková má malou skvrnku pod okem. Super.cz

Zpěvačku Adélu Částkovou většinou potkáváme, když se svěří do rukou profesionálního vizážisty kvůli focení anebo natáčení videoklipů. Když vystupovala na posledním castingu Miss Czech Republic, upozornili jsme ji, že má možná rozmazanou řasenku, protože se líčila sama. Ale bylo to malé faux pas.

"To je takové znaménko, pigmentová skvrna," vysvětlila nám, že o nezdařený pokus o líčení nešlo. "Ptá se mě na to denně asi pět lidí. Snažím se s tím něco dělat, ale marně. Odmalinka s tím chodím na laser, ale ono se to vždycky, když začne svítit sluníčko, zase vrátí. A vyříznout si to nechat nechci, protože bych tam zase měla jizvu," doplnila Adéla, které samozřejmě tahle vada na kráse v jejích šestnácti vadí, ale nechce nosit ani velké vrstvy make-upu, jimiž by se dala skvrna zakrýt.

Abychom nemluvili jen o její chybičce na kráse, probrali jsme i její hudební kariéru. "Teď natáčím novou skladbu ve studiu na Slovensku a budeme k ní točit i videoklip. Je to takové r´n´b, trošku temnější věc smíchaná s popem. Něco úplně jiného, než ode mne lidi můžou čekat a moc se na to těším," je zvědavá na reakce fanoušků zpěvačka. ■