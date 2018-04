Seriálová hvězda, která zůstala bez chlapa, kojí na veřejnosti desetiměsíčního syna: Klidně se pochlubí i fotkou!

Eva Burešová Foto: archiv E. Burešové

"Díky bože za tohle suprácký spojení. Nathan má deset měsíců a stále kojíme. Kojit určitě ještě budu. Zatím to ani jednoho z nás neomrzelo. Naopak. Ven si to štrádujeme jen s ovocem a lahvičkou vody. Tyhle teplé dny nás šíleně baví. Snažíme se být venku, kdy to jen jde. Nathanek si to náramně užívá, směje se na lidi, na zvířátka a hlavně na holky," dodala Burešová.

Na syna je momentálně sama. Před pár dny přiznala rozchod s partnerem a otcem syna Nathana. „Je to pravda. Jsme s partnerem od sebe. Těžko se mi o tom mluví, je to poměrně čerstvé, asi tak čtrnáct dní, co jsem se synem sama," dodala pro Super.cz. ■