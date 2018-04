Poznáte členy slavné kapely? Legendární ABBA chystá nové písně

Členové legendární kapely ABBA se na veřejnosti společně neukazují. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

„Všichni čtyři jsme cítili, že po nějakých 35 letech by mohlo být zábavné se znovu vydat do nahrávacího studia. Takže jsme to udělali,“ píše se na oficiálním Instagramu kapely s tím, že výsledkem jsou dvě nové písně. Jedna z nich s názvem I Still Have Faith In You bude součástí vystoupení hologramů zpěváků v televizním speciálu, který bude odvysílán v prosinci.

ABBA se proslavila díky soutěži Eurovision Song Contest, kde v roce 1974 zvítězila s písní Waterloo. V roce 1983 kapela oznámila pauzu, která v podstatě trvá dodnes. Fältskog a Lyngstad poté natočily několik sólových desek (každá zvlášť), hudbě se po rozpadu skupiny věnovali i mužští členové. Podíleli se například na vzniku muzikálu Mamma Mia!, jenž názvem odkazuje k jednomu z nejslavnějších hitů ABBY. ■