Známá herečka promluvila o ztrátě panenství: Přišla o něj nevědomě ve spánku, bylo to znásilnění

Amy Schumer Profimedia.cz

Herečka, která se v červnu objeví v komedii Jsem božská, před moderátorkou Oprah Winfrey zavzpomínala na událost, která ovlivnila její vnímání vztahu mezi mužem a ženou.

„V dětství jsem si myslela, že znásilnění spočívá v tom, že na vás nějaký chlap vyskočí ze křoví. Nikdo mě nevaroval, že může jít o chlapa, kterého dobře znáte. Může to být klidně váš manžel nebo přítel. Já jsem o panenství přišla ve spánku. Takže musím zdůraznit, pokud ženská spí, znamená to, že o sex nemá zájem,“ rozpovídala se Amy Schumer.

„Byl to můj přítel. Milovala jsem ho. Byla jsem na něj naštvaná. A ten vztek ve mně přetrval. O panenství jsem vlastně přišla znásilněním. Takhle jsem si to nepředstavovala. Byla to zrada od někoho, komu jsem důvěřovala, dodala herečka, která se letos v únoru provdala za šéfkuchaře Chrise Fischera. ■