Tohle nečekal: Vágner plánoval v Řecku veselku pro pár přátel, teď přemýšlí, kam desítky lidí ubytovat

Pepa se snoubenkou Marlene, kterou si brzy vezme za ženu.

„Děláme to vše svépomocí. Budu tam mít svou nejužší rodinu. Nejdřív jsme mysleli, že to bude pro pár lidí a bude to menší svatba. To se nám ale vymklo z ruky, nakonec jsme pozvali 130 lidí, z toho už 100 potvrdilo, že dorazí,“ prozradil Vágner s tím, že rozhodně všem lidem cestu na Krétu nefinancuje. „Na to opravdu peníze nemáme, každý si to hradí sám, to by v takovém počtu nešlo. Jsem ale hrozně rád, že tolik lidí je ochotných přijet. Je to pro mě největší svatební dar,“ svěřil Pepa, který nyní vyrazil na Krétu zahájit přípravy.

Ještě před odjezdem do Řecka se ale stihl zúčastnit konkurzu na dětský muzikál Kocour v botách. „Bude to moje první dětské představení jako takové, beru to tak, že to pro mě bude takový trénink na děti, kdyby měly někdy v budoucnu dorazit,“ dodal Vágner. ■