Po deseti letech měla ex Jágra autonehodu. Víme, s jakým poškozením z karambolu vyvázla

Inna Puhajková o nepříjemné nehodě Super.cz

„Přátelé o mně říkají, že jsem Niki Lauda. Nebojím se jezdit rychle, ale myslím si, že řídím bezpečně,” říká Inna na prezentaci luxusních a sportovních vozů.

Deset let řídila moderátorka Sportovních novin na Nově bez nehody, nedávno ale měla karambol. „Nějaké dva měsíce zpátky jsem měla nehodu. Stalo se to asi po deseti letech mého řízení. Nejela jsem vysokou rychlostí, ale přede mnou to zaduply dvě auta a já už jsem nestihla zareagovat. Došlo k takovému ťuknutí. Moje auto to odneslo víc, já jsem měla auto víc poškozené. Já jsem to vlastně ani necítila. Odnesly to jen plechy a plasty,” klepe pomyslně na dřevo Inna Puhajková, která dříve chodila s Jaromírem Jágrem. ■