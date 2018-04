Rodina promluvila: Teprve osmadvacetiletý slavný DJ zřejmě odešel z vlastní vůle

DJ Avicii Profimedia.cz

„Náš milovaný Tim byl křehkou uměleckou duší hledající odpovědi na existenciální otázky. Obrovský perfekcionista, jenž cestoval a tvrdě pracoval v tempu, které jej velmi stresovalo. Když přestal koncertovat, chtěl najít životní rovnováhu mezi tím být šťastný a tím být schopný dělat, co miloval nejvíc - hudbu,“ píše se v prohlášení rodiny slavného Švéda s tím, že „už dál nemohl“ a „chtěl najít klid“.

Avicii byl autorem mnoha hitů jako Wake Me Up nebo The Day, spolupracoval s hudebními hvězdami jako s Madonnou nebo s Ritou Orou. ■