V SuperStar sice skončil, nezájmu se ale bát nemusí: Nabídky na vystoupení má Laci Angyal už nyní

Mladý zpěvák je oblíbený v Česku i na Slovensku. Foto: archiv TV Nova

Tam rozhodně nesměla chybět nemocná maminka, se kterou mladý hudebník žije. „Maminka tam byla se mnou a moc si to užila. Vůbec by nikdy neřekla, že se jednou moje sny začnou plnit a že budu tak úspěšný,“ svěřil Super.cz Angyal, který se zapsal do historie SuperStar, a bude tak možná úspěšnější než mnoho vítězů z předchozích ročníků, po kterých po letech neštěkne ani pes. Jen stěží si u některých vybavíte jméno nebo tvář.

Toho se ale Laci bát nemusí. Už teď je fenoménem soutěže a o jeho vystoupení je velký zájem. „Nabídky na koncerty už přicházejí, řeší to moji manažeři,“ svěřil Laco, který si podle všeho začne svou milovanou hudbou co nevidět vydělávat. Už první honorář 100 tisíc korun, který dostal od moderátora Leoše Mareše, stál totiž za to. ■