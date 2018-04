Miláček Česka a Slovenska Laci: Prozradil, co udělá se 100tisícovým honorářem od Mareše

Laci je úspěšný i po skončení v SuperStar. Foto: Karel Kopáč / CNC / Profimedia

Plní si svůj sen. Ladislav Angyal si od prvního dílu získal diváky letošního ročníku populární soutěže SuperStar. Přestože Laci, který má v Česku i na Slovensku nespočet fanoušků, v pěvecké soutěži skončil a neprobojoval se do kola, kde by o jeho postupu rozhodovali diváci, vůbec ho to nemusí mrzet.