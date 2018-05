První dovolená nebyla u Balatonu, ale rovnou v Egyptě: Poznáte na fotce populární herečku?

První dovolená oblíbené herečky v zahraničí Foto: archiv D.Morávkové

„Na fotce jsem s tatínkem a maminkou. Tatínek přednášel matematiku na univerzitě v Káhiře a strávil v Egyptě asi půl roku. S maminkou jsme za ním na měsíc odjely na dovolenou a navštívili jsme společně například pyramidy,“ sdělila nám Dana. Její tatínek Jaroslav byl skvělý matematik a inženýr a není snad jediný den, kdy by na něho herečka nepomyslela. Opustil ji a její maminku Miloslavu, která byla ekonomka, totiž příliš brzy, a to v pouhých 42 letech, když bylo herečce patnáct let.

Dana se na rozdíl od rodičů od dětství věnovala umění. Má za sebou nespočet seriálových rolí, oblíbenost diváků jí stoupla především díky postavě Zdeny Suché z Ordinace v růžové zahradě. Morávková ale nehraje pouze před kamerami, ale má na svém kontě řadu divadelních rolí, kterých každoročně přibývá, mezi nejnovější bude patřit postava listonošky v novém muzikálu Trhák.

Jak nám přiznala, v Egyptě strávila Dana svou první zahraniční dovolenou, ale také se tam ještě v budoucnu několikrát vrátila. „Egypt se vlastně stal také cílem naší svatební cesty s mým manželem Petrem,“ dodala Dana, která je za klavíristu a skladatele Petra Maláska (53) provdaná už od roku 1996 a stále jim to bezvadně klape. ■